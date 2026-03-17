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fcinter1908 ultimora Top 11 29° giornata, Caressa mette un interista e poi critica Thuram: “Quest’anno…”

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Top 11 29° giornata, Caressa mette un interista e poi critica Thuram: “Quest’anno…”

Top 11 29° giornata, Caressa mette un interista e poi critica Thuram: “Quest’anno…” - immagine 1
"L''Inter sta pagando l'assenza di Calhanoglu e di Lautaro ma anche un'altra assenza che è quella di Thuram", dice Caressa
Matteo Pifferi Redattore 

Nella top 11 della Serie A della 29° giornata, Fabio Caressa ha inserito un solo giocatore dell'Inter dopo il match pareggiato dalla squadra di Cristian Chivu contro l'Atalanta:

Marcus Thuram
Getty

"Metto Pio Esposito, bravo Pio, speriamo bene per la Nazionale, è un giocatore che ci serve, è molto bravo a difendere il pallone, molto meno bravo ad andare in profondità e l'Inter ha pagato un po' questa sua difficoltà.

Top 11 29° giornata, Caressa mette un interista e poi critica Thuram: “Quest’anno…”- immagine 3
Getty Images

Si vede benissimo, l'Inter sta pagando l'assenza di Calhanoglu e di Lautaro ma anche un'altra assenza che è quella di Thuram che probabilmente non è mai stato bene e non ha mai giocato con l'impeto che avevo visto nella stagione passata. Non so da cosa dipende, forse dalla condizione atletica ma anche dall'atteggiamento. Thuram forse ha patito anche il fatto di non aver giocato con Lautaro però indubbiamente il suo campionato e la sua stagione è stata molto deludente. L'Inter ha ripreso tranquillità per il prosieguo della stagione dopo la sconfitta del Milan"

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