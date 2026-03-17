"Metto Pio Esposito, bravo Pio, speriamo bene per la Nazionale, è un giocatore che ci serve, è molto bravo a difendere il pallone, molto meno bravo ad andare in profondità e l'Inter ha pagato un po' questa sua difficoltà.

Si vede benissimo, l'Inter sta pagando l'assenza di Calhanoglu e di Lautaro ma anche un'altra assenza che è quella di Thuram che probabilmente non è mai stato bene e non ha mai giocato con l'impeto che avevo visto nella stagione passata. Non so da cosa dipende, forse dalla condizione atletica ma anche dall'atteggiamento. Thuram forse ha patito anche il fatto di non aver giocato con Lautaro però indubbiamente il suo campionato e la sua stagione è stata molto deludente. L'Inter ha ripreso tranquillità per il prosieguo della stagione dopo la sconfitta del Milan"