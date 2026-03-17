"L’Inter deve interrompere il trend delle ultime tre settimane. Gli scudetti non piovono dal cielo", aggiunge Biasin

Matteo Pifferi Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 18:46)

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Fabrizio Biasin ha parlato anche di Inter: «Il Napoli ha accorciato le distanze sull’Inter, ma il risultato all’Olimpico dell’altra sera ha dato una mano ai nerazzurri che sembrano solidi e, al netto del calo fisiologico che ha avuto nell’ultimo mese, la distanza di 8 punti è abbastanza rassicurante. Sicuramente ci sono ancora partite complicate, ma io credo che l’Inter sia abbastanza solida per reggere l’urto del finale di stagione. Io non ho doti di preveggenza e non posso dire come finisce.

L’Inter deve interrompere il trend delle ultime tre settimane. Gli scudetti non piovono dal cielo, bisogna rimettersi in marcia, beneficia anche del calendario che non è tosto come quello dell’anno scorso e del recupero di alcuni giocatori come Calhanoglu e Lautaro Martinez. Io credo che l’Inter possa gestire bene il finale di stagione. Mi sorprenderebbe molto se crollasse improvvisamente.

C’è la possibilità che vedremo Lautaro Martinez contro la Fiorentina. Un problema al polpaccio è da monitorare, poiché sembri guarito del tutto e poi non è così. Quindi, bisogna stare attenti. Se si fosse giocata la finalissima tra Argentina e Spagna, lo staff avrebbe cercato di accelerare il rientro poiché Lautaro avrebbe voluto giocarla a tutti i costi. A questo punto, credo che l’Inter abbia voluto prendersi una giornata in più per permettere il pieno recupero dell’argentino e non rischiare di infortunarsi di nuovo.

Nella mia classifica di inizio stagione, non ci sono andato molto lontano. Il Milan l’ho messo al primo posto, al secondo posto l’Inter e al terzo il Napoli. Ad agosto tanti davano il Milan al terzo al quinto posto, tutti criticavano la campagna acquisti dei rossoneri, mentre io pensavo che con Allegri il Milan potesse fare molti punti e i punti li ha fatti. Avevo dubbi sull’Inter poichè, nonostante ho grande stima di Chivu, con un allenatore esordiente e un gruppo un po’ stanco dalla finale del Mondiale per Club, temevo che non potesse fare quello che realmente sta facendo. Chivu, invece, è stato molto bravo. Il Napoli l‘ho messo al terzo posto poiché Conte quando c’è il doppio appuntamento fa sempre più fatica"