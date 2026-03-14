Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, nella loro trasmissione su Radio Dee Jay, hanno fatto il loro pronostico per le partite del fine settimana e si sono quindi sbilanciati anche su
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fcinter1908 ultimora Pronostici, Zazzaroni vede la vittoria dell’Inter. Caressa ha un dubbio. E sul Milan…
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Pronostici, Zazzaroni vede la vittoria dell’Inter. Caressa ha un dubbio. E sul Milan…
I due giornalisti hanno fatto il loro pronostico per la gara delle 15 e per Milan-Lazio che si gioca domenica sera
Il direttore del Corriere dello Sport dice "1", dà l'Inter come vincente nella sfida contro la formazione di Palladino. Per il telecronista di Skysport invece potrebbe vincere l'Inter, ma potrebbe anche finire con un pareggio. "1-x", dice Caressa.
Domenica sera poi si gioca all'Olimpico la sfida tra Lazio e Milan. Per il giornalista del canale satellitare "2", vincono i rossoneri. "2- x" per Zazzaroni che quindi prevede anche un possibile pareggio dei rossoneri.
(Fonte: Radio Dee Jay)
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