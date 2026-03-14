Zoff: “Inter? Ha la forza per resettare subito. Non penso che Chivu…”

Riuscirà l'Inter a preservare il vantaggio sul Milan? Lo ha chiesto La Repubblica in edicola stamattina a Dino Zoff, ex portiere e commissario tecnico azzurro. Queste alcune delle sue considerazioni:

«A me sembra difficile. L'Inter ha un bel vantaggio ancora. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene».

«Bisogna crederci. Avere la convinzione di potercela fare. E ragionare un passo alla volta. Ogni partita è determinante. In situazioni così non esistono programmi. Ogni piano è settimanale. È importante non disperdere energie mentali».