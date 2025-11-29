Intervenuti su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato così dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 15:16)

Intervenuti su Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno parlato così dell'Inter.

"La fortuna esiste?", domanda Caressa a Zazzaroni. "Ma tutta la vita, sì, esiste, nella vita, nel calcio e dappertutto. Quelli che dicono che la fortuna va costruita...", risponde Zazzaroni. Caressa replica: "E' una questione di calcolo delle probabilità".

Zazzaroni spiega: "Faccio un esempio banale: se tiri, becchi la traversa, la palla colpisce la schiena del portiere ed entra. Come la chiami? Tattica, tecnica? E' un esempio. Quelli che non credono alla fortuna sono i più fortunati perché credono di essere dei fenomeni. L'Inter è stata sfigata, lo ripeterò sempre. Non è stata presuntuosa, tutte cazzate che ho sentito e letto".

Caressa risponde così: "Io però penso che i giocatori dell'Inter facciano quello che stanno facendo con un retropensiero che non è tanto giusto quello che stanno facendo"

Zazzaroni chiosa così: "Ma stai scherzando? Secondo te fanno queste due partite con questo retropensiero? Dominano la partita e poi commetti un errore e perdi la partita. Hai visto United-Everton? L'Everton con uno in meno. 26 tiri United, 3 tiri dell'Everton, vince l'Everton.

Hai visto i tiri? Una sfiga assurda. La fortuna esiste. Ha giocato anche meglio del Milan, a Madrid fa una grande partita e becca gol alla fine. Due episodi negativi con un po' di sfiga e oggi a dire tutti "Ah però Chivu, ah però l'Inter"