Importanti novità in casa Inter: secondo quanto confermato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan è tornato finalmente a disposizione, e sarà convocato per la gara in programma domani contro il Pisa. Una buona notizia per Cristian Chivu, che ha dovuto fare a meno del centrocampista armeno per più di un mese (ultima apparizione risalente al 25 ottobre sul campo del Napoli).