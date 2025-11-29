Importanti novità in casa Inter: secondo quanto confermato da Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan è tornato finalmente a disposizione, e sarà convocato per la gara in programma domani contro il Pisa. Una buona notizia per Cristian Chivu, che ha dovuto fare a meno del centrocampista armeno per più di un mese (ultima apparizione risalente al 25 ottobre sul campo del Napoli).
Sky – Inter, buona notizia per Chivu in vista del Pisa: Mkhitaryan torna tra i convocati
Il centrocampista armeno, assente da più di un mese, è nuovamente a disposizione del tecnico nerazzurro: le ultime
Ancora da vedere se Mkhitaryan sarà già pronto per giocare o se si accomoderà in panchina. Niente da fare, invece, per gli altri infortunati come Dumfries, Darmian, Di Gennaro e Palacios. Dubbio a destra con il ballottaggio tra Carlos Augusto e Luis Henrique, davanti torna la ThuLa con Thuram al fianco di capitan Lautaro.
