"C'è Chivu dall'altra parte, ma credo che la testa dell'Inter possa essere rapita dalla partita di martedì. Il Bayern ha una difesa in difficoltà". Così Fabio Caressa a Radio Dee Jay ha parlato delle prossime sfide dei nerazzurri prima in campionato col Parma e poi contro il Bayern a Monaco. Quando è arrivato il momento del pronostico il telecronista ha detto la sua dando vincente i nerazzurri e pronosticando anche 'con la doppia' un pareggio: "Si, dico X-Due", ha sottolineato.

Ivan Zazzaroni, suo collega e co-conduttore del programma, a proposito dei nerazzurri ha detto: «Importante il recupero di Lautaro, sarà fondamentale per il Bayern. Se il Bologna batte il Napoli rischia di andare a meno cinque ma poi anche l'Inter deve giocare col Bologna. Per me con il Parma sarà due secco, con doppietta dell'argentino».