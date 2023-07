Inter, per il dopo Gosens prenotato Carlos Augusto: Carboni “acconto” per il Monza

L'esterno sinistro brasiliano si è messo in luce la scorsa stagione con la maglia dei brianzoli: contatti tra i club

In casa Inter uno dei nomi dati in uscita è quello di Robin Gosens: l'esterno tedesco, complici i tanti infortuni, non è riuscito a replicare quanto fatto all'Atalanta, e potrebbe lasciare Milano. Il suo sostituto, secondo Il Giornale, è già stato individuato: si tratta di Carlo Augusto, brasiliano classe '99, una delle rivelazioni dell'ultima stagione.