R. Carlos: “Dimarco uno dei migliori terzini al mondo. City fortissimo, se l’Inter…”

"Se l'Inter è in giornata può vincere, il City è una squadra fortissima, ha un grandissimo allenatore, però sono interista in questa finale. Dimarco? In questo momento è uno dei migliori terzini sinistri del mondo, è bravissimo. Può essere molto importante per l'Inter. Chi la può decidere? Lautaro. L'Inter è fortissima, speriamo di vedere una bella gara".