Casadei: “Non sapevo nulla del Chelsea, ora sogno l’esordio. Io e Fabbian…”

Maresca? Il mister mi piace tanto, è uno dei motivi per cui ho scelto Leicester. Lo trovi a ogni ora al centro sportivo a lavorare, prepara le partite curando ogni minimo dettaglio. La sua idea è giocare sempre dal basso, non gli importa se corriamo qualche rischio. Mi sta aiutando a entrare nella squadra e a trovare la giusta posizione, con il tempo spero di convincerlo a mandarmi in campo da titolare".

"In questo periodo studio Valverde del Real Madrid. È un giocatore di grande corsa, imprendibile quando parte in percussione con la palla, e intelligente. A Londra mi sono allenato con Loftus-Cheek, un altro che mi piace molto. Difende, attacca, s'inserisce ed è bravo palla al piede. Non a caso sta facendo molto bene al Milan. Fabbian? Abbiamo condiviso la stanza nel convitto dell'Inter da quando avevamo 15 anni, siamo grandi amici. Adesso ognuno ha preso la propria strada, ma sono molto contento per lui".

"Dell'interesse del Chelsea l'ho saputo da un post su Instagram. non sapevo se ci fosse qualcosa di concreto o meno. C'è voluto un po' di tempo per chiudere la trattativa. Mi vedo bene qua in Inghilterra: in estate c'è stata la possibilità di tornare in Italia però insieme al Chelsea abbiamo pensato che restare fosse la soluzione migliore per crescere. Nell'ultimo anno hanno investito molto sui giovani, vogliono costruire un progetto a lungo termine, per questo è normale che ci siano delle difficoltà. Mi vedo in Inghilterra e spero di riuscire già dal prossimo anno a esordire in Premier con il Chelsea".

