Casadei: “Io come Milinkovic-Savic? Non esageriamo. Quando mi ha cercato il Chelsea…”

Casadei: "Primavera di basso livello in Italia? Non sono d'accordo. Il livello è buono. In Inghilterra il gioco è più fisico e intenso"

Cesare Casadei, ex Inter e ora in forza al Chelsea, è uno dei protagonisti dell'Italia Under 20 che sta disputando un ottimo Mondiale Under 20. Proprio Casadei ha parlato a Repubblica: