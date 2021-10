Caso: “L’Inter ha le qualità e i giocatori per mettere in difficoltà la Juve”

L'ex giocatore dice la sua sul match clou della nona giornata di Serie A

"Allegri ha sempre detto che vincono le migliori difese, ha capito che doveva blindare la difesa ed è sulla strada giusta. L'Inter ha le qualità e i giocatori per mettere in difficoltà la Juve. Per lo spessore tecnico dei nerazzurri, vedo l'Inter comunque ancora in vantaggio rispetto alla Juve".