Nuove nubi giudiziarie su Albert Gudmundsson. Le riporta oggi il Secolo XIX, che riassume la vicenda dell'attaccante del Genoa che piace all'Inter e riporta anche le parole del suo avvocato in merito: "Ieri dall'Islanda e dal portale islandese dv.is è rimbalzata la notizia che l'attaccante rossoblù sarebbe stato rinviato a giudizio per un presunto caso di molestie sessuali risalente alla scorsa estate avvenuto in un locale di Reykjavik. Le indagini, scattate in agosto dopo la denuncia di una ragazza "per cattiva condotta sessuale", si erano inizialmente concluse due mesi fa, con l'archiviazione del caso.