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fcinter1908 ultimora Cassano: “Allegri in Nazionale? Ma no, via dal Milan e sta a casa! 2 nomi per l’Italia”
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Cassano: “Allegri in Nazionale? Ma no, via dal Milan e sta a casa! 2 nomi per l’Italia”
A Viva el Futbol, Antonio Cassano si esprime ancora duramente su Massimiliano Allegri: queste le sue parole dopo Genoa-Milan 1-2
A Viva el Futbol, Antonio Cassano si esprime ancora duramente su Massimiliano Allegri. Queste le sue parole dopo Genoa-Milan 1-2:
“Allegri si manda a casa, via dal Milan e fine dei giochi. Qualcuno, qualcuno dei suoi amici, sta cercando di piazzarlo anche per la Nazionale.
Ma io faccio due nomi se sale Malagò alla presidenza: Mancini o Conte per la panchina della Nazionale”.
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