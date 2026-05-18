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UFFICIALE – Turchia, i pre-convocati di Montella per i Mondiali: c’è Calhanoglu

Calhanoglu Turchia
Il centrocampista dell'Inter è stato inserito nella lista dei pre-convocati del ct della nazionale turca Montella
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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La Turchia ha annunciato la lista dei calciatori pre-convocati dal commissario tecnico Vincenzo Montella in vista dei Mondiali, in programma in Messico, Canada e Stati Uniti.

UFFICIALE – Turchia, i pre-convocati di Montella per i Mondiali: c’è Calhanoglu- immagine 2
Getty Images

La nazionale turca affronterà i padroni di casa degli Stati Uniti, l’Australia e il Paraguay nel gruppo D.

Tra i calciatori presenti c’è anche il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, fresco vincitore dello Scudetto e della Coppa Italia con i nerazzurri.

Presenti altri due calciatori che militano in Serie A: Kenan Yildiz della Juventus e Zeki Celik della Roma.

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