Cassano: “Ausilio migliore al mondo. Mi disse: Antonio fidati, questo diventa top mondiale”

Antonio Cassano racconta un interessante retroscena che risale all'anno scorso sull'Inter e su Piero Ausilio in particolare
Antonio Cassano racconta un interessante retroscena che risale all'anno scorso sull'Inter e su Piero Ausilio in particolare. Queste le sue parole a Viva el Futbol:

“Mi sento spesso con Ausilio io, per me è il miglior ds al mondo con Monchi, Bisseck fece un errore a Genova l’anno scorso. Piero è il migliore al mondo, lo avevo sentito e chiesto di Bisseck, che aveva fatto qualche errore di distrazione qua e là.

E Piero mi dice: “Ricordati Antonio: Bisseck diventerà uno dei più forti al mondo e il titolare della Germania, fidati di me e ricordati di queste parole”. Piero Ausilio un anno fa me lo aveva detto e non giocava mai. Oggi dico questo aneddoto, un anno fa aveva ragione Piero”. 

