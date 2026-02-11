Si avvicina il big match tra Inter e Juventus di sabato alle ore 20.45. I dubbi di Cristian Chivu riguardano soprattutto il centrocampo secondo Sky Sport.
Sky – Verso Inter-Juve, chi ha più chance dal 1′ tra Barella e Calhanoglu. In attacco con Lautaro…
In difesa sono attesi Bisseck, Akanji e Bastoni; sulle fasce Luis Henrique e Dimarco, che vive un momento d'oro. Dumfries oggi è tornato in parte col gruppo, ma è ancora presto per rivederlo naturalmente. A centrocampo per Sky la certezza è Zielinski, il più in forma: sua maglia sarà sua, poi dipende da Barella e Calhanoglu. Sono tornati in gruppo, dei due l'italiano è quello con maggiori chance di giocare dall'inizio, si capirà dopo i prossimi allenamenti se potrà farcela anche il turco dall'inizio. Poi c'è Mkhitaryan in vantaggio su Sucic, se Calha partisse fuori.
In attacco la certezza è Lautaro Martinez e per Sky al suo fianco è pronto Thuram. Non sembrano esserci dubbi a oggi sulla titolarità del francese, tornato in campo dal 1' accanto al Toro proprio con il Sassuolo. Partirebbe così in panchina Pio Esposito, oltre a Bonny.
