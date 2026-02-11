In difesa sono attesi Bisseck, Akanji e Bastoni; sulle fasce Luis Henrique e Dimarco, che vive un momento d'oro. Dumfries oggi è tornato in parte col gruppo, ma è ancora presto per rivederlo naturalmente. A centrocampo per Sky la certezza è Zielinski, il più in forma: sua maglia sarà sua, poi dipende da Barella e Calhanoglu. Sono tornati in gruppo, dei due l'italiano è quello con maggiori chance di giocare dall'inizio, si capirà dopo i prossimi allenamenti se potrà farcela anche il turco dall'inizio. Poi c'è Mkhitaryan in vantaggio su Sucic, se Calha partisse fuori.