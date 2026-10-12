VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."

Antonio Cassano durissimo su Nicolò Barella e non soltanto: queste le parole dell’ex attaccante a Viva el Futbol. “Dietro Barella c’è gente più scarsa di lui. Poi lui per me è scarso e sopravvalutato, lo dico da anni io questo e lo sapete.

E aspetta: 110 per Tonali, 110 milioni, follia, è veramente scarso anche lui. Tutti gli allenatori possono avere delle idee poi. Tonali a 75 il Newcastle e a 110 il Tottenham, vuol dire che è giusto che io sia fuori dal calcio.

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Dare 7 milioni a Barella è follia. Poi dietro c’è gente più scarsa comunque. Vediamo Romano e Doumbia.

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Dimarco può giocare solo a 5, a 4 deve lavorare, ma non basta in Nazionale. Deve lavorare quotidianamente anche nel club, se no non può farlo. Sempre a 5. Dimarco può spostare gli equilibri sulla carta, ma se fa il terzino rimane fuori Calafiori. E comunque dovresti lavorarci giorno e notte per farlo giocare a 4".