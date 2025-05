Cassano: “Meriti al Bologna, ha asfaltato il Milan”. E poi distrugge Leao

"Se Ndoye guadagna 1,5 mln, qualcuno mi spiega perché io devo dare 8 mln a Leao che non vale neanche un decimo? Follia! Ndoye si è preso la scena con personalità e sacrificio, è attaccato alla squadra, è stato un leader, reale e tecnico. Si parla tanto di Orsolini che sta facendo una grande stagione ma Ndoye mi ha sorpreso ma purtroppo lui non è un giocatore mediatico. Il Bologna ha asfaltato il Milan in tutto e per tutto. L'unica cosa in pari sono stati i tifosi, due coreografie meravigliose. Ma il Bologna, sfavorito, ha stradominato e vinto meritatamente. Al Milan è rimasta solo la storia ma ricordo ai giocatori del Milan che la storia non va rovinata con le figure di merda che stanno facendo quest'anno"