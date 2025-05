Io lo spero da tifoso, ma se l'Inter vince la Coppa dei Campioni ha fatto una stagione fallimentare. Ti spiego perché caro Farris: lo dice Antonio Cassano e lo ripete. Perché con la squadra più forte di gran lunga degli ultimi 4 anni ha buttato al cesso 3 scudetti. in Champions l'ha vinta anche Di Matteo o Mourinho col pullman davanti alla porta. Col Bayern è andata bene, spero vada bene col Barcellona e in finale. Rimane lo stesso: la Champions è particolare: ti trovi nel momento giusto, infortuni... ma la stagione diventa fallimentare perché l'obiettivo numero uno per il terzo anno su 4 l'hai buttato al cesso