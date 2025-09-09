Non era Cristian Chivu la prima scelta dell'Inter in panchina. Ne ha parlato così Antonio Cassano a Viva el Futbol:
“Ho fiducia in questa scelta Chivu anche se l’Inter non dimentichiamo che voleva Fabregas a tutti i costi.
E il club voleva Lookman, quindi Chivu voleva cambiare anche identità alla squadra… Con Lookman avrebbe fatto 3-4-3, con Thuram e Lookman ali. Questa è un’altra roba…”, ha detto.
