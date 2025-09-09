FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano: “So che l’Inter voleva questo allenatore, non Chivu! E vi dico che Lookman…”

ultimora

Cassano: “So che l’Inter voleva questo allenatore, non Chivu! E vi dico che Lookman…”

Cassano: “So che l’Inter voleva questo allenatore, non Chivu! E vi dico che Lookman…” - immagine 1
Non era Cristian Chivu la prima scelta dell'Inter in panchina: ne ha parlato così Antonio Cassano a Viva el Futbol
Alessandro Cosattini Redattore 

Cassano: “So che l’Inter voleva questo allenatore, non Chivu! E vi dico che Lookman…”- immagine 2

Non era Cristian Chivu la prima scelta dell'Inter in panchina. Ne ha parlato così Antonio Cassano a Viva el Futbol:

Cassano: “So che l’Inter voleva questo allenatore, non Chivu! E vi dico che Lookman…”- immagine 3
Getty Images

Ho fiducia in questa scelta Chivu anche se l’Inter non dimentichiamo che voleva Fabregas a tutti i costi.

Cassano: “So che l’Inter voleva questo allenatore, non Chivu! E vi dico che Lookman…”- immagine 4

E il club voleva Lookman, quindi Chivu voleva cambiare anche identità alla squadra… Con Lookman avrebbe fatto 3-4-3, con Thuram e Lookman ali. Questa è un’altra roba…”, ha detto.

Leggi anche
Israele contro l’Italia: “Insultati per tutta la partita. Donnarumma, Barella e...
Adani: “Lookman? Non ci credo, non ci credo! Chivu, idee altissime. Per me è uno di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA