Non era Cristian Chivu la prima scelta dell'Inter in panchina: ne ha parlato così Antonio Cassano a Viva el Futbol

Non era Cristian Chivu la prima scelta dell'Inter in panchina. Ne ha parlato così Antonio Cassano a Viva el Futbol:

E il club voleva Lookman, quindi Chivu voleva cambiare anche identità alla squadra… Con Lookman avrebbe fatto 3-4-3, con Thuram e Lookman ali. Questa è un’altra roba…”, ha detto.