"Quest'anno il Napoli non era la più forte, forse un campione aveva ed era Lobotka. Aveva grandi gregari, tanti in fase di rilancio ma ha vinto Conte, che mi è piaciuto anche nella comunicazione. Ha fatto una comunicazione meravigliosa quando gli hanno venduto Kvara, non si è lamentato, ha fatto credere ai suoi di essere i più forti al mondo, ha fatto qualcosa di stratosferico. Maradona è Dio a Napoli ma quando dicevo di intitolare lo stadio a Conte forse ho un po' esagerato ma Conte ha fatto anche più di Spalletti".

"Conte è ossessionato dalla vittoria, spero per i napoletani che possano fare di tutto per farlo rimanere perché se dovesse andare Allegri, sarebbe come creare una montagna e togli le fondamenta. Questo è un miracolo come il Kaiserslautern del 1990 e il Leicester del 2016. Una volta l'ho messo in terza fascia, mi scuso, alzo le mani, Conte è un fenomeno, è uno dei top 5 al mondo"