Cassano: “Rompono sempre il cazzo a Conte, ma è primo. La stampa deve capire…”

Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato anche di Napoli e del lavoro di Antonio Conte
Marco Macca
Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato anche di Napoli e del lavoro di Antonio Conte, primo in classifica con gli azzurri. Ecco le dichiarazioni dell'ex Inter:

"A Conte rompono il cazzo per qualsiasi cosa, per le sue parole, per come gioca la squadra. Ma il Napoli è primo, nonostante le tante assenze. Ne ha 19 dietro: l'Inter che è la più forte del campionato, il Milan che non ha le coppe".

"Criticano sempre Conte, ma la stampa deve capire che questo Napoli è primo nonostante tutto, e che il lavoro che sta facendo Conte è eccezionale".

(Fonte: Viva El Futbol)

