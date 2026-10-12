Durissime parole di Antonio Cassano su Cristiano Ronaldo. Così a Viva el Futbol l'ex attaccante sull'attaccante portoghese:

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"Qualcuno deve fermare Cristiano Ronaldo. Sono 7 o 8 anni che pensa solo a se stessa, va fermato, non sta in piedi e cade da solo. Lui deve fare pace con se stesso a livello sportivo, non ce la fa più. Cosa vuole di più? Il Portogallo gioca meglio senza di lui, guarda Ramos, Felix, Bernardo Silva.

Ma che problema ha che vuole la rassegna stampa ogni mattina? C’è un limite a tutto, ormai sta diventando una barzelletta, una pagliacciata. Ho saputo da una persona portoghese che faceva pettorali solo con un braccio dopo che avevano detto che era più piccolo dell'altro, ma che problemi ha? ".