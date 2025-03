“Non voglio toccare dei tasti io… Ma se iniziamo a dire che Bastoni è forte, internazionale, mondiale… Non è buono per me. Se vogliamo dire che ora è forte a marcare… È bravo a impostare, quello sì, ma ne ha fatti tanti di disastri anche in Supercoppa. Col Feyenoord lui non marcava nessuno. Calafiori fa fatica e non gioca mai all’Arsenal. L’Inter fa uno sport diverso in Italia, ma io i difensori li giudico uomo a uomo, quando c’è da marcare davvero, non contro Empoli, Venezia e queste qui.