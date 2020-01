Cassano epurato da Tiki Taka? Pardo glissa, Cruciani chiarisce: “Non c’è stato…”

Si diceva avesse pagato una brutta lite con Giorgia Venturini. Nessuna versione ufficiale per il “caso” ma sta di fatto che Antonio Cassano è sparito da Tiki Taka. L’ex giocatore di Milan e Inter non era mai banale nelle sue dichiarazioni, a volte anche molto colorite. Sulla sua presunta epurazione Pierluigi Pardo ha glissato e ieri in trasmissione ha semplicemente lanciato un “salutiamo Antonio”. Giuseppe Cruciani, giornalista ospite fisso negli studi di Tiki Taka, ha invece smentito tutto: “Sono state scritte un sacco di ca…, non c’è stato nessun litigio con la Venturini”.

(Tiki Taka)