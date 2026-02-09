A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha elogiato così Federico Dimarco dopo la vittoria in Sassuolo-Inter di ieri: “Ho sempre massacrato Dimarco. Il Dortmund è stata la ciliegina sulla torta e mi ha fatto cambiare idea, perché solo gli stupidi non cambiano idea. Per un quinto ha una continuità nel giocare, fare cross, fare gol… Il genio di Inzaghi lo levava dopo 60 minuti, ce lo faceva credere lui… Quest’anno sta avendo una continuità di prestazioni impressionante. Ho cambiato idea e dico: è impressionante questo ragazzo e sta facendo una grandissima stagione, mette sempre la palla giusta e segna, sono le prestazioni e non i numeri.
Cassano: “Ecco quando Dimarco mi ha conquistato, il genio lo levava al 60’ “. Poi attacca Bastoni
In caso di difesa a 4, Chivu che ha giocato sia al centro che in fascia, può aiutare Dimarco come terzino basso a quattro. Devi andare, ma hai poca copertura, sarà un lavoro futuro nel caso. Bastoni terzino a quattro? Continuo a pensare che Bastoni non sia da grande squadra, non sa marcare, fa fatica a muoversi a 50 metri dalla porta, anche se ha un buon piede. Bastoni mi piace 0 come difensore, lascio stare l’impostazione che è un’altra cosa. Dimarco può fare bene anche a 4, se l’Inter passa a 4 c’è Akanji e poi un altro va preso.
Marcelo non giocava perché c’era Roberto Carlos, ma la storia di Dimarco un po’ la paragono a questa ecco".
