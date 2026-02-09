A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha elogiato così Federico Dimarco dopo la vittoria in Sassuolo-Inter di ieri: “Ho sempre massacrato Dimarco. Il Dortmund è stata la ciliegina sulla torta e mi ha fatto cambiare idea, perché solo gli stupidi non cambiano idea. Per un quinto ha una continuità nel giocare, fare cross, fare gol… Il genio di Inzaghi lo levava dopo 60 minuti, ce lo faceva credere lui… Quest’anno sta avendo una continuità di prestazioni impressionante. Ho cambiato idea e dico: è impressionante questo ragazzo e sta facendo una grandissima stagione, mette sempre la palla giusta e segna, sono le prestazioni e non i numeri.