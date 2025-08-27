Ancora parole durissime di Antonio Cassano su Simone Inzaghi. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante a Viva el Futbol su lui e anche su Cesc Fabregas:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cassano: “Fabregas fa sembrare Vojvoda Maicon. Inzaghi un bluff, si diceva fenomeno invece…”
ultimora
Cassano: “Fabregas fa sembrare Vojvoda Maicon. Inzaghi un bluff, si diceva fenomeno invece…”
Ancora parole durissime di Antonio Cassano su Simone Inzaghi: queste le dichiarazioni dell’ex attaccante su lui e Cesc Fabregas
“Con Fabregas i giocatori fanno uno sport diverso, lui dà la sua identità a tutti. Vojvoda sembrava Maicon. Dobbiamo sperare che arrivino tanti Fabregas in Italia, ma qui siamo bolliti. Tanti Fabregas non vengono, qui si va avanti coi bolliti. Dobbiamo sperare Cesc vada al Real o al Barcellona, merita quello.
In Italia andiamo a ritroso, facciamo passare Inzaghi come un fenomeno. Poi va in Arabia a prendere 30 milioni, lasciamo stare questi bluff”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA