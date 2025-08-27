FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano: “Fabregas fa sembrare Vojvoda Maicon. Inzaghi un bluff, si diceva fenomeno invece…”

ultimora

Cassano: “Fabregas fa sembrare Vojvoda Maicon. Inzaghi un bluff, si diceva fenomeno invece…”

Cassano: “Fabregas fa sembrare Vojvoda Maicon. Inzaghi un bluff, si diceva fenomeno invece…” - immagine 1
Ancora parole durissime di Antonio Cassano su Simone Inzaghi: queste le dichiarazioni dell’ex attaccante su lui e Cesc Fabregas
Alessandro Cosattini Redattore 

Cassano: “Fabregas fa sembrare Vojvoda Maicon. Inzaghi un bluff, si diceva fenomeno invece…”- immagine 2

Ancora parole durissime di Antonio Cassano su Simone Inzaghi. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante a Viva el Futbol su lui e anche su Cesc Fabregas:

Cassano: “Fabregas fa sembrare Vojvoda Maicon. Inzaghi un bluff, si diceva fenomeno invece…”- immagine 3
Getty Images

“Con Fabregas i giocatori fanno uno sport diverso, lui dà la sua identità a tutti. Vojvoda sembrava Maicon. Dobbiamo sperare che arrivino tanti Fabregas in Italia, ma qui siamo bolliti. Tanti Fabregas non vengono, qui si va avanti coi bolliti. Dobbiamo sperare Cesc vada al Real o al Barcellona, merita quello.

Cassano: “Fabregas fa sembrare Vojvoda Maicon. Inzaghi un bluff, si diceva fenomeno invece…”- immagine 4
Getty

In Italia andiamo a ritroso, facciamo passare Inzaghi come un fenomeno. Poi va in Arabia a prendere 30 milioni, lasciamo stare questi bluff”.

Leggi anche
Inter, occhio a Taremi e l’intreccio di mercato col Milan: scatta il domino di punte
Inter, tutti gli stipendi 2025/26: guida Lautaro, quanto guadagnano i nuovi! L’elenco completo

© RIPRODUZIONE RISERVATA