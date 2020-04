Cassano: “Il gol all’Inter mi ha fatto diventare bello. Ripresa? Per me è impossibile”

Ospite della trasmissione radiofonica Deejay Football Club, condotta da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, Antonio Cassano ha ripercorso alcune tappe della sua carriera tra risate e aneddoti:

GOL CONTRO L’INTER – “Io forte? I fuoriclasse son fuoriclasse. Il gol più bello che ho fatto? Quel 18 dicembre del 1999 in Bari-Inter, mi ha cambiato la vita in tutto, son diventato pure bello. Ora con due figli piccoli mi sveglio alle 7, preparo la colazione e li porto a scuola. Poi mi alleno, faccio colazione, gioco a paddle, pomeriggio porto i bambini al parco, faccio il papà a tempo pieno. I miei figli studiano grazie a mia moglie, io faccio il padre“.

RIPRESA – “Nel calcio mai si è stati fermi per due mesi e mezzo. Riprendendo adesso, son 23 giorni di ritiro, i calciatori rischiano di farsi male, con una preparazione cortissima e giocando ogni 3 giorni. Per me è impossibile. Il calcio è una roba seria, cosa cambiano le 5 sostituzioni? Ci sono calciatori che per entrare in forma ci mettono 3 partite. Ma la cosa grave è per l’anno prossimo, c’è pure l’Europeo”.

(Fonte: Radio Deejay)