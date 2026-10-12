Torna a parlare Antonio Cassano a Viva el Futbol. Così l'ex attaccante ha parlato di Pio Esposito e dei fratelli, ma anche della Nazionale di Roberto Mancini:

“Roberto Mancini è credibile, gliel’ho detto anche a lui che è andato in Arabia per i soldi. Lui ha detto che ha sbagliato, poi è tornato col contratto in bianco però. La miglior scelta dopo quanto successo con Guardiola. Ma il problema è che la Nazionale è scarsa, l’unico campione è il portiere Gigio Donnarumma che in Francia ha fatto 5 parate una più bella dell’altra. Mancini ci darà un’identità, lancia anche giovani. Vedo tanti giocatori scarsi però e non so come ripartire. L’identità l’avremo, i giocatori… non so dove andremo a sbattere. Non mi fido dei giocatori, ma non di loro come persone, ma perché sono scarsi.

Romano ha fatto un grandissimo gol contro il Parma e qualche buona prestazione. Poi l’ho visto in Nazionale, un po’ pauroso, con la scimmia sulle spalle. Voglio seguirlo ma non so se può essere lui un uomo della ripartenza.

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Dei tre Esposito per me il più forte è Salvatore, per me. Più forte di Seba e Pio per me. A una certa Lorenzo Insigne mi chiama, era in spogliatoio, c’era Salvatore. Io gli ho detto che è più forte dei due fratelli, che deve perdere qualche kg e darsi una sveglia. È molto più forte, ma è pigro e non ha voglia di correre. Pio e Seba non mi danno niente. Se Salvatore si dà una sveglia e mi ascolta… Mancini lo aveva portato. Quello scarso dei tre per me è Pio, quello meno bravo dai.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Io metto prima Salvatore, poi Sebastiano, poi Pio. Ho sentito paragoni con Vieri... Anni luce Vieri, è stato il centravanti più grande della storia italiana, un carro armato. È simile a Toni lui: goffo, cade, fa fatica a correre e calciare. Si muove bene in area e protegge palla, se giochi nell'Inter così... ma se devi venire fuori e muoverti, lui vuole l'imbucata e attacca la porta. È un Toni, uno goffo, non mi piace. Vieri era un campione, Toni era goffo e Pio Esposito quando deve fare l'uno contro uno la passa indietro, ha paura”.