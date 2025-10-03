Antonio Cassano, nell'ultima live di Viva El Futbol, analizzando il momento dell'Inter di Cristian Chivu ha insistito sul passaggio alla difesa a 4: "Io continuo a spingere: quando tu domini in Europa giocando a 4, coi terzini che vanno e a due col perno in mezzo, a me piace così.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cassano insiste: “Chivu passi a 4, ha un giocatore che è top 3 al mondo nel suo ruolo”
ultimora
Cassano insiste: “Chivu passi a 4, ha un giocatore che è top 3 al mondo nel suo ruolo”
Antonio Cassano, nell'ultima live di Viva El Futbol, analizzando il momento dell'Inter di Cristian Chivu ha insistito sul passaggio alla difesa a 4
Se tu giochi a 3 difendendo a 5, mi annoia: io spero e penso che prima o poi Chivu mi farà contento. Io lo stimo ma non lo sento: se lo vedo lo abbraccio perché ho una grande stima, vorrei vedere un'Inter europea e non un'Inter che arriva due volte in finale sempre in difesa anche con imprevisti.
Voglio vedere la mia squadra che domina: oggi ha il play tra i tre più forti al mondo, Calhanoglu, che all'inizio voleva andar via ma fa la differenza. Deve giocare a 4 con lui che gestisce la palla: ma non so se arriverà, non ci sono le condizioni. Ma io lo spero, voglio vedere una squadra con l'identità di Chivu e non la continuità di quell'altro: io voglio cambiare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA