Antonio Cassano , nell'ultima live di Viva El Futbol, analizzando il momento dell'Inter di Cristian Chivu ha insistito sul passaggio alla difesa a 4: "Io continuo a spingere: quando tu domini in Europa giocando a 4, coi terzini che vanno e a due col perno in mezzo, a me piace così.

Se tu giochi a 3 difendendo a 5, mi annoia: io spero e penso che prima o poi Chivu mi farà contento. Io lo stimo ma non lo sento: se lo vedo lo abbraccio perché ho una grande stima, vorrei vedere un'Inter europea e non un'Inter che arriva due volte in finale sempre in difesa anche con imprevisti.