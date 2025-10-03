FC Inter 1908
Stankovic, prima convocazione con la Nazionale maggiore della Serbia

Il centrocampista classe 2005 del Club Brugge figura nella lista del ct Stojkovic per le gare contro Albania e Andorra
C'è anche Aleksandar Stankovic nella lista dei convocati della Serbia per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Albania e Andorra, in programma sabato 11 e mercoledì 14 ottobre.

Prima convocazione con la Nazionale maggiore serba per il centrocampista classe 2005, che in questa prima parte di stagione si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Brugge.

L'Inter, che lo ha ceduto questa estate a titolo definitivo, vanta comunque un diritto di recompra: i nerazzurri continueranno a monitorare con grande attenzione la sua crescita, in attesa di capire quali strategie attuare per il futuro.

