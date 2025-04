"Due argomentazioni sull'Inter: uno, dipende molto da Inter-Bayern. Se passa il turno va di slancio, dovesse incepparsi, occhio ragazzi perché diventa un grande casino. Domenica c'è una partitaccia, poi c'è il derby, poi c'è la Roma. Mercoledì è uno snodo fondamentale. Su Inter-Cagliari, è vero che Piccoli poteva fare l'1-1 ma l'Inter in campionato decide lei come giocare, mette la terza marcia, tranquilla, decide quando far gol, quando abbassare e gestire la partita. E' la più forte tra i titolari e anche come rosa, mercoledì però è lo snodo importante. Sono due settimane tremende per l'Inter, 4 partite che dipendono tutto da mercoledì, se perde diventa un casino"