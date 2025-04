Nei giorni scorsi, Antonio Cassano su Twitch su 'Viva el Futbol' ha parlato di Bastoni e Barella e ha spiegato come per lui i due giocatori siano sopravvalutati dalla stampa e come tra Barella e Frattesi non cambi assolutamente nulla quando sono in campo. Del difensore nerazzurro ha anche aggiunto: «Oggi per me non è buono». Non è d'accordo con lui l'ex portiere Emiliano Viviano, che gli ha risposto su Tv Play, spiegando di non aver capito da dove arrivano certe considerazioni dell'ex attaccante sui due giocatori dell'Inter.

«Certe opinioni non so da dove vengono. Per me è tutto quello sbagliato quello che dice. Ha delirato completamente. Perché non gli piacciono così Barella e Bastoni? Mi piacerebbe rispondergli che lui si contraddice. Ti dice una cosa del genere e poi ti dice che Barella e Frattesi non cambia niente. Gli piace chi gioca a pallone. Frattesi non gioca a pallone. Frattesi ha un grandissimo inserimento, un grandissimo tempo, una grandissima intensità davanti. Ma mi dirai che fa tutte le cose di Barella? Vieni Frattesi che viene dentro le linee a centrocampo? Che trova linee di passaggio in difesa, da ultimo uomo, cioè... non lo capisco a volte, giuro. Non so da dove vengono certe opinioni, per me è tutto sbagliato quello che dice. Anche del Bastoni a 4. È sbagliato anche quello. Che ne sai se può o non può giocare a 4? È ovvio che renda di più a 3. E poi va l'esempio di Van Djck e verrebbe da rispondergli, grazie al cazzo. Non è come esempio hai preso 'Cincirinella'. Hai preso come esempio uno che forse è il più forte del mondo», le parole dell'ex portiere nerazzurro che replica a Cassano.