Cassano: “Inter, stagione di merda anche se vince la Champions. Inzaghi doveva stare a 4 scudetti”

Tre sconfitte di fila per l’Inter di Simone Inzaghi contro Bologna, Milan in Coppa Italia e Roma. Queste le parole dell’ex attaccante Antonio Cassano sui nerazzurri:

“Parlo della situazione Inter in generale ora. Quando tutti inneggiavano Inzaghi e dicevano che era il nuovo Guardiola, io dicevo il contrario, dicevo che doveva essere a 3 scudetti su 3 e quest’anno 4, dicevo che l’Inter non ha piani B o C, dicevo che non ha migliorato poi così tanto i giocatori, visto che la squadra è talmente più forte di tutte le altre… Pensavo fosse finito, invece l’Inter ci sta ricascando ancora, Inzaghi ci sta riuscendo ancora, ho questa impressione. Sta buttando nel cesso il terzo scudetto.