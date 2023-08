Cassano: “Inter stratosferica e non mi stupisce. Ma avrei cacciato Inzaghi perché…”

"Inter stratosferica dall'inizio alla fine, ha dominato in lungo e in largo. Non ha mai sofferto, tranne l'azione finale di Azzi ma Sommer ha fatto una bella parata. L'Inter ha tenuto in mano il pallino del gioco, non facevano mai ripartire il Cagliari, ha avuto intensità, qualità e idee di gioco: l'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più nelle prime due partite contro una squadra rognosa come il Monza e a Cagliari non è semplice, poteva fare anche 4-5 gol. Thuram ha fatto una buona partita, lo vedo già meglio e ha fatto anche l'assist per Dumfries. Come forza anche a livello di uomini, l'Inter è una corazzata. In due anni ha buttato al cesso i campionati, tocchiamo ferro perché sono interista ma l'Inter è la squadra più forte e non può sbagliare quest'anno, senza se e senza ma. Ho visto un'Inter padrona come se fosse a San Siro, mi è piaciuta tantissimo. E' stata devastante. A me l'Inter non mi stupisce, è arrivata a 20 punti dal Napoli l'anno sorso. E' arrivata in finale con grande fortuna perché doveva essere eliminata dal Porto, poi ha meritato con Benfica e Milan ma è stata in una parte di tabellone più semplice"