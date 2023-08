Lautaro-Thuram, l’intesa cresce. “Toro, giocate da capitano vero. E Marcus sta…”

Thuram

"E Marcus ha apprezzato, entrando più spesso nel vivo del gioco. Girando attorno al Toro, strappando in profondità alle sue spalle oppure venendo incontro, offrendosi come sponda per mandare al tiro l’argentino. Intanto, da Cagliari Thuram torna a casa dopo aver aggiornato i libri di storia del calcio italiano: il suo primo assist in A è arrivato 17 anni e 282 giorni dopo l’ultimo passaggio vincente di papà Lilian. Un orgoglio per la famiglia Thuram, sempre più legata al nostro campionato. Gli affari di famiglia sono un motivo speciale per dare sempre qualcosa in più, e lo sa bene anche Inzaghi. Che intanto si gode questa nuova coppia a cui ieri ha dato un minutaggio maggiore rispetto alla prima giornata", la chiosa del quotidiano.