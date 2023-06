Dalmat attacca duramente Cassano: “Quando ti permetti di criticare…”

"Mi scuso per il mio italiano, ma non sono certo che tu parli francese come io parlo italiano. Se vuoi provare a parlare francese come parlo io italiano, mandami un messaggio. Basta, per favore. Rimani al tuo posto. Seri stato un grandissimo e ho avuto il piacere di vederti giocare qualche volta, ma basta criticare chi è stato molto più forte di te. Non sono uno che critica la gente così. Se non ti piace, non me ne frega un c…o".