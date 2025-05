"Tra andata e ritorno meritava l'Inter di passare? Secondo me no. Anche martedì abbiamo visto una partita a senso unico, anche sul 2-0 per l'Inter la palla ce l'aveva soltanto il Barcellona, ha creato tanto, poteva fare il 4-2. Sommer ha fatto delle parate che si ricorderà per tutta la vita, quella su Yamal è una roba fuori da ogni logica. Dirò a qualche sfigato coglione che scriverà etc... da tifoso non sono felice, ma ultra felice. Mi sono emozionato per questi ragazzi qua, per Frattesi. Io devo analizzare le robe, tra andata e ritorno, l'Inter meritava di passare? Per me no. L'Inter ha fatto una partita solida, gli è girata anche bene, poi queste partite epiche vengono ogni morte di Papa, siamo nel periodo del Conclave, abbiamo messo tutto insieme".