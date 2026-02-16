Antonio Cassano commenta il risultato di Inter-Juventus e parla dell'episodio tra Bastoni e Kalulu: ecco il suo pensiero a Viva el Futbol

Alessandro Cosattini Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 23:18)

Antonio Cassano commenta il risultato di Inter-Juventus e parla dell'episodio tra Bastoni e Kalulu. Ecco il suo pensiero a Viva el Futbol: “Gara bella, di grande coraggio di entrambe, la Juve non meritava di perdere. Buona partita dell’Inter, meno bella delle ultime però. Io sono convinto, e nessuno me lo toglie dalla testa, la partita l’ha vinta Chivu. Dove giocava Thuram in Germania? Arrivato a un certo punto ha messo in mezzo Calhanoglu e Zielinski, con tre attaccanti davanti e Douf a destra. Era un 4-2-4 quello dell’Inter, Chivu ha avuto coraggio ed è stato premiato. La Juve meritava di vincere per me anche in 10 e lo dico, mi è piaciuta nel gioco e nel coraggio, ma l’Inter l’ha vinta con le 4 punte del suo allenatore. La Juve meritava di vincere, la partita l’ha portata a casa Chivu. Grandissimo gol di Zielinski, non so la sensazione dallo stadio, ma da casa ho sentito un boato incredibile.

Bastoni ha sbagliato, ha simulato. Trovi un altro arbitro, prende il secondo giallo ed è andato. Ha fatto un errore, io lo feci in Roma-Brescia. Arbitro Tombolini, mi son buttato per terra, 2-2, l’ho fatto io. Ma chi frega, la prende in quel posto. Montella sbaglia quel rigore. Penso sia stata l’unica simulazione della mia vita. Anche Nedved per esempio, contro di me in un Juve-Roma si è buttato per terra, nessuna gogna mediatica. Krasic idem, si butta per terra, nessuno ha detto nulla Gigi Buffon, nostro amico e a cui voglio bene, ha detto lui stesso che non avrebbe detto se avesse visto la palla di Muntari dentro. Io ci ho perso uno scudetto. Chi attacca Bastoni si deve vergognare, così fomentano i leoni da tastiera, una roba vergognosa. La morale adesso la fa la Juve all’Inter o agli altri, ma non rompete il cazzo che avete fatto più danni che la grandine. Qualche anno fa Pjanic doveva andare a casa. Io ho perso uno scudetto per quel gol di Muntari. E non citiamo Iuliano e Ronaldo.

I cretini che offendono Bastoni e la famiglia, oltre a La Penna, questo è colpa della fomentazione dei quattro coglioni della tv italiana, presudogiornalisti e politici, facessero il loro lavoro. Bastoni ha sbagliato, ma non rompete il cazzo. Al posto di fomentare i cretini. Ai tifosi interisti chiedo di acclamare Bastoni appena tornerà a San Siro, di dargli un abbraccio. La cosa assurda è la morale fatta dalla Juve. Rocchi ha sbagliato, La Penna ha sbagliato, il pesce puzza dalla testa. Ma non dimentichiamo tutti i disastri a favore della Juve, ora sono tutti indignati. Ma tutti gli altri che hanno pianto e perso scudetto? A Chiellini voglio bene, era già per terra e neanche lo toccavi. Non rompiamo il cazzo a Bastoni, non facciamolo passare come un mostro. Prima di fare la morale, la Juve deve pensare ai cazzi loro e cos’hanno combinato. Come calciatore ho sempre parlato in un certo modo di Bastoni, ma lasciate stare il ragazzo e la famiglia, chi li attacca sono dei codardi. E chiudo. Chi dice che non deve andare in Nazionale, è una vergogna anche questa cosa. Quanti dovrebbero andarci in Nazionale allora? Da stasera, Bastoni for ever da parte mia”.