“Parole di Chivu? Per me è follia ragazzi. Non sono d’accordo con voi io sinceramente (per Adani e Ventola infatti Chivu ha sbagliato a parlare così dell’episodio che ha visto protagonisti Bastoni e Kalulu, ndr). Cosa avresti detto subito dopo la partita sull’episodio? L’impressione che ho, è che nella sua grandissima intelligenza lui stava già percependo il putiferio del dopo partita.

Se la Juve non perdeva, il putiferio non veniva fuori. Io attacco tutti, ma questa volta sono in disaccordo. Io penso, e lo so anche avendo parlato oggi con qualcuno - lo dico in anteprima - Chivu ha parlato col ragazzo, sapeva cos’è successo chiaramente. Lui l’ha abbracciato e ha tamponato l’inferno, in separata sede gli ha parlato, ma non pubblicamente. Non farò il nome di chi mi ha detto, ma Chivu l’analisi giusta l’ha detta a Bastoni, suo figlio calciatore. Alla Pinetina glielo ha detto, è un dato di fatto, me lo hanno detto oggi in anteprima. Ti do ragione che lui (Chivu, ndr) non appare bene questa volta, non apparire bene sì, ma a fin di bene per l’ambiente e Bastoni anche. In questo putiferio viene distorto tutto”.