Cassano: “Inzaghi non è allenatore da Inter: Asllani non gioca mai. E Sanchez…”

"Dobbiamo dire che Inzaghi ha fatto passare la voglia e ha mandato via Sanchez e ora l'ha ripreso. L'Inter ha fatto un investimento super importante su Asllani, due partite e zero minuti mentre l'anno scorso ne ha giocate solo due da titolare e Inzaghi non lo vede. E poi Gosens che è andato via. E anche Correa, che l'ha voluto lui. E c'è da dire che Inzaghi ha spinto per prendere Lukaku e non Dybala l'anno scorso. C'è qualcosa che mi sfugge: continuo a dirlo dopo le prime due partite stupende, Inzaghi non è un allenatore da Inter e non è migliorato, mi annoia perché fa sempre i soliti cambi"