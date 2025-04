"Tonali ha fatto una fatica immane in Inghilterra, lasciamo stare la squalifica. Se mi chiedete chi è il centrocampista più forte della Nazionale dico Tonali anche se non stravedo per lui, non è il mio centrocampista ideale, mi piacciono Pedri, Musiala, Wirtz, questi hanno qualità estrema. I Barella, i Tonali, i Locatelli, i Ricci, poca roba. Stravedo più per i Lobotka che per i Tonali che per Barella. Lobotka quando riceve la palla dribbla già al primo tocco, hanno altre caratteristiche che non mi piacciono"