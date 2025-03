Tra ieri e oggi ho capito quanto fa cagare il campionato italiano, dove la Juve è tornata in corsa per lo scudetto. Quanto facciamo cagare in Italia, giocando male e con ritmi bassi. La Juve è tornata, ma si deve vergognare per lo schifo fatto in Europa. Milan e Juve si devono vergognare di essere uscite dalla Champions contro queste squadre”, ha detto.