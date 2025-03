Cassano: “Top manager a Giuntoli non rispondono! Faccio questo nome per la Juve”

A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha fatto un nome in particolare per la panchina della Juventus

"La Juve deve prendere un top manager come Mancini. Ma i top manager se Giuntoli chiama, loro non rispondono. Vincevano perché spendevano quanto cazzo volevano prima. Ora non possono spendere più quanto vogliono, allora devono andare a prendere Monchi all’Aston Villa perché è il migliore al mondo".