A Viva el Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato anche dell’esonero di Thiago Motta alla Juventus. Questo il suo pensiero: “Le critiche fatte a Thiago le riconfermo, ma allargo il discorso. Spero di poter dire un giorno che ho sbagliato, perché lui è un bravo ragazzo, ma ora era improponibile per allenare la Juve. Ha fatto male come idee, non ha valorizzato giocatori, ha parlato in un modo che non mi è piaciuto alla stampa, ha discusso con giocatori e avuto problematiche. Tantissime colpe di Thiago, ma non mi aspettavo che la Juve facesse questa merdata.