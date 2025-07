L'ex giocatore nerazzurro è tornato sull'addio dell'allenatore e ha detto la sua anche sulla vicenda che ha visto coinvolto l'argentino e Calhanoglu

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 15:32)

Antonio Cassano torna ad attaccare Inzaghiin un video postato da Viva el Futbol su Instagram: «E lo continuo a dire, ha detto che è andato all'estero per studiare il calcio estero, il campionato arabo, la presa per il cu** agli altri. Ha preso per il cu** la gente dell'Inter perché diceva 'amore, amore, nel cuore', perfetto, è andato a prendere 25 mln all'anno e aveva già l'accordo prima. Questo è un dato di fatto. Ha distrutto l'Inter e adesso iniziano a vedersi i problemi», ha detto.

Ha sbagliato Lautaro — Poi si è soffermato sullo sfogo di Lautaro arrivato alla fine della gara col Palmeiras persa due a zero, quando l'Inter è stata eliminata agli ottavi del Mondiale per Club: «Lautaro, io lo stimo, ma se deve dire qualcosa e ti girano i cogl** vai nello spogliatoio, attacchi al muro qualcuno, oppure vi prendere a pugni. Però mettere sulla graticola un ragazzo che ha fatto benissimo come Calhanoglu, che non si è mai lamentato, non ha mai fatto polemica e può anche avere il diritto di dire io mi sono stancato, voglio tornare a casa. Non puoi andare a fargli prendere tutte le colpe perché poi la gente fino ad un certo punto, cosa dice? vuole andare a casa quindi è colpa sua... Ha sbagliato Lautaro. Se devi dirgli qualcosa glielo dici».

«Se sono cambiamento di tutto questo cambiamento? L'unica cosa che mi auguro e spero è che l'Inter possa cambiare metodo di gioco e soprattutto impostazione di gioco perché faccio fatica a vedere le squadre che difendono a cinque e che giocano a cinque. Per me il calcio non è giocare a cinque», ha concluso.