“171 gol Lautaro, qualcuno dice che non è decisivo nelle gare importanti. Una media mostruosa, fa qualcosa di unico, può beccare Altobelli per me, è meritatamente nell’olimpo nerazzurro. L’Inter ha sofferto 10/15 minuti col Sassuolo, rispetto all’anno scorso è cambiata una cosa: l’anno scorso giocavano sempre gli stessi, sempre, fiducia negli altri 0. Ora è tornato pure Darmian. Chivu allena da un anno, ma la cosa più impressionante oltre al gioco - col baricentro alzato di 30 metri - è quando parla, come è pulito in quel che dice e fa.