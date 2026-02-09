Antonio Cassano elogia Lautaro Martinez e anche Cristian Chivu a Viva el Futbol dopo il 5-0 dell'Inter col Sassuolo:
ultimora
Cassano: “Lautaro nell’olimpo, qualcuno lo critica anche. A chi rompe il cazzo a Chivu…”
“171 gol Lautaro, qualcuno dice che non è decisivo nelle gare importanti. Una media mostruosa, fa qualcosa di unico, può beccare Altobelli per me, è meritatamente nell’olimpo nerazzurro. L’Inter ha sofferto 10/15 minuti col Sassuolo, rispetto all’anno scorso è cambiata una cosa: l’anno scorso giocavano sempre gli stessi, sempre, fiducia negli altri 0. Ora è tornato pure Darmian. Chivu allena da un anno, ma la cosa più impressionante oltre al gioco - col baricentro alzato di 30 metri - è quando parla, come è pulito in quel che dice e fa.
La gente lo critica? Lui mette Luis Henrique, mette anche Diouf. Acerbi giocava sempre con l’altro (Inzaghi, ndr), ora è defilato, perché si cambia. Gli rompono il cazzo per Sommer, ora qualcuno gli rompe ancora il cazzo? Infatti ieri ne ha parlato. Non fa per leccare il culo, è di un animo enorme Chivu. In un anno, da allenare a Parma a essere credibile all’Inter, è stratosferico”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA