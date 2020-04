Cassano: “20 mila morti, come si può pensare di giocare?” Ed esalta ancora Ronaldo il Fenomeno

Intervenuto in diretta Instagram con Pierluigi Pardo, Antonio Cassano è tornato a parlare di Ronaldo il Fenomeno e della possibilità che la Serie A torni in campo:

“Futuro? A me piacerebbe fare il DS, ho preso anche il patentino. Vado sui giornali perché dico quello che penso. Ronaldo? Se chiedi anche a Buffon o Chiellini se è più forte quello o questo, cosa ti rispondono? Il Fenomeno era fuori dal mondo. Il 2001 è stato un anno fermo. Poi ha fatto una preparazione clamorosa e in un mese ha fatto 8 gol in 6 partite al Mondiale. Ed è stato 5 anni fermo per le ginocchia. Ed è andato vicino a vincere uno scudetto con l’Inter assieme a dei giocatori che definire brocchi è essere buoni. Tornare in campo? La realtà è che se Lotito vuole tornare in campo è perché sta lottando. La realtà è che non puoi tornare in campo, giocando 13 partite in ogni tre giorni. Per farlo serve un mese e mezzo di preparazione. Anche con 8 o 10 cambi, non si può giocare. Non lo dico io che sto diventando matto senza sport. Tutti gli altri sport si fermano, in Spagna e in Italia non si può riprendere. L’Inghilterra forse sì. Cosa cambierà il 4 maggio? Meno si esce, meglio è. Ma serve a poco, se ero ancora un calciatore mi sarei messo in prima linea: avrei detto di annullare tutto, fermiamoci e annulliamo tutto. Sono 20mila morti, 20mila! Non bisogna giocare, come fai a giocare? Sono fuori dal calcio, è vero che produce tanti soldi ma con tanti morti, tanti in terapia intensiva, molti che sono positivi e non lo sanno”.