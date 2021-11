Cassano: “Calhanoglu fa fatica, spero di vedere Sanchez trequartista: può essere la svolta”

Ospite della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter-Udinese e di Alexis Sanchez

"L'Udinese inguardabile, gioca malissimo. E' un disastro, tutti dietro la linea della palla. Sono contento se la mia squadra vince. Correa? Grandissimo gol il primo, una grande finta. Grandissimi gol, belli, belli, belli. L'Inter sta viaggiando a gran ritmo, quelle altre due sono sulla Luna. Sono ancora di più alto livello dell'Inter, una sola sconfitta. Derby? Prova del 9 per entrambe, se l'Inter perde poi la vedo complicata recuperare. Mi piacerebbe vedere Brozovic, Barella e Sanchez dietro Lautaro, Dzeko. 3-4-1-2 perché sto rivedendo qualcosina di Sanchez. Sappiamo che giocatore è Sanchez, sta facendo fatica Calhanoglu. Anche il Gagliardini di turno anche, stanno facendo fatica. Mi piacerebbe vedere Sanchez trequartista, può essere una svolta in ottica futura. Da Calhanoglu mi aspetto la giocata, fa le robette e non serve".